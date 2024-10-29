LE SSERAFIMのSAKURAが、自身がブランドアンバサダーを務めるメイクアップブランド『LUNA』の新製品発表会に登壇。日本のオフライン店舗で販売がスタートした「グラッシーレイヤーティント」についてアピールした。 （関連：連載『lit!』第121回：NiziU、IVE、LE SSERAFIM……キャリアを重ねて新しい魅力を見せるガールズグループ） SAKURAのアンバサダー起用は、生き生き