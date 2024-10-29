福岡県古賀市で保育園児を乗せたバスが普通乗用車2台に衝突し、園児などあわせて7人がけがをしました。全員、命に別状はないということです。【映像】事故現場の様子警察などによりますと、午後2時半前、福岡県古賀市美明の国道3号で、保育園児を乗せたバスが普通乗用車2台に衝突しました。園児4人と保育士1人、普通乗用車を運転していた59歳の男性、さらにもう一台の普通乗用車を運転していた72歳の男性のあわせて7人が顔や