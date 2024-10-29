ハリス副大統領の応援演説を行うオバマ氏＝２８日/Win McNamee/Getty Images（ＣＮＮ）米大統領選の共和党候補、トランプ前大統領の選挙集会で、演説に立ったコメディアンが米自治領プエルトリコを「海の真ん中に浮かぶごみの島」と呼んだ差別発言に対し、民主党のオバマ元大統領が２８日、厳しい批判を展開した。オバマ氏はペンシルベニア州フィラデルフィアで民主党候補、ハリス副大統領の応援演説に登壇。トランプ氏が２７日に