大型で強い台風21号は、今後さらに発達し、非常に強い勢力となって31日(木)に沖縄の先島諸島に接近する見込みです。先島諸島は高波・暴風・大雨に警戒・注意。その後、台風21号は温帯低気圧に変わって、11月2日(土)に本州付近を進むでしょう。九州から東北は雨や風が強まり、警報級の大雨となる所も。地震や大雨被害のあった能登地方も警戒が必要です。台風21号非常に強い勢力で先島諸島に接近29日(火)15時、大型で強い台風21号