Linda Pasquini［２９日ロイター］ - ドイツのスポーツブランド、アディダスが２９日発表した第３・四半期決算では、グレーターチャイナ（大中華圏）の売上高が２０２２年第１・四半期以来の高水準となった。大中華圏の売上高（為替変動の影響を除外）は前年比９％増の９億４６００万ユーロ（１０億２０００万ドル）。同地域の四半期売上高としては２０２２年初頭以降で最高だった。多くの企業が中国で苦戦する中、異例の好