厚生労働省の職員を装い、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」をつくるよう促す電話があったと、同省が29日公表した。現時点で被害は確認されていない。同省は「電話などで直接利用登録を促す連絡をすることは一切ない」と注意を呼びかけている。地方厚生局への情報提供で判明した。同省職員をかたる電話をかけ、音声案内に従ってマイナ保険証の利用登録の手続きをするよう促す内容だったという。マ