記者会見する日本保守党の百田代表＝29日午後、東京都千代田区衆院選で3議席を獲得した日本保守党の百田尚樹代表は29日、東京都内で記者会見し、愛知1区で勝利した河村たかし前名古屋市長らで衆院会派を結成し、消費税減税などの経済政策を訴えていくと主張した。「自民党政権は見過ごせないということで党を立ち上げた。自民との連携は基本的に考えていない」と述べた。衆院選で比例全11ブロックの総得票数の割合が2％に達し