女性アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さん（28）が2024年10月27日、インスタグラムでサンリオキャラクターの「クロミちゃんコーデ」を披露した。「ふつーにプライベート参戦したいなと思ってたイベントだったから楽しかったすぎた」佐々木さんはサンリオピューロランド（東京都多摩市）で開催されたハロウィーン音楽フェス「SPOOKY PUMPKIN 2024」に出演した。インスタグラムで「#spookypumpkin最高のハロウ