通貨オプションボラティリティー上昇一服、ドル円１週間は１３．５％前後 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.457.0511.237.53 1MO13.568.4611.368.60 3MO11.997.2010.837.54 6MO11.256.8710.557.46 9MO10.826.7710.317.55 1YR10.566.8010.247.63 GBP/