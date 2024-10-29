Jリーグは29日に理事会を開催し、栃木シティ、ヴィアティン三重、レイラック滋賀FC、高知ユナイテッドSCの4クラブについて、今季のJFLにおける最終順位、平均入場者数、年間入場料収入の要件を満たすことを条件にJリーグへの入会を承認した。一方、入会申請を行っていたヴェルスパ大分は継続審議となっている。条件付き承認を得た各クラブは入会要件を満たした上で今季のJFLを1位で終えた場合、自動で来季のJ3昇格が確定。2位