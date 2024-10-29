2025年の発売が期待される「iPhone 17 Pro Max」において、画面上部の「Dynamic Island」がより小さくなると、アナリストのジェフ・プー（Jeff Pu）氏が報告しています。 ↑Dynamic Islandがもっとスッキリするかも Dynamic IslandはAndroidスマートフォンにおける「パンチホール」のような存在で、フロントカメラと顔認証機能「Face ID」を一か所に配置しています。初登場は「iPhone 14 Pro／Pro Max」で、現行モデルの「i