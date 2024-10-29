タカラトミーがこの日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２３００億円から２４００億円（前期比１５．２％増）へ、営業利益を２００億円から２３０億円（同２２．２％増）へ、純利益を１２５億円から１４５億円（同４７．８％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２４円の年４８円から中間・期末各２８円の年５６円（前期５０円）へ引き上げた。 「トミカ」をはじめとした定番