試合前のアップをする横浜ＤｅＮＡの選手ら＝みずほペイペイドーム（花輪久写す）プロ野球のＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４は２９日、みずほペイペイドームで第３戦を行う。横浜ＤｅＮＡの三浦大輔監督は球場入り後、報道陣の取材に応じ、左足甲の打撲で第２戦を欠場したオースティンの状態について「昨日（２８日）より良くなっていると報告を受けている」と説明。試合前練習の動きをチェックして起用するかどうかを考えるとし