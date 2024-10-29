現役首長で全国最多の当選11回を重ねた現職の引退に伴う山梨県早川町長選と、2位の当選10回の現職が退く大分県姫島村長選が29日にそれぞれ告示された。いずれも無投票で新顔が初当選し、新たなかじ取り役が決まった。出陣式で決意表明する大海靖治氏(右端)=2024年10月29日午前8時43分、大分県姫島村、貞松慎二郎撮影■山梨県早川町、44年ぶりに町長交代早川町長選は29日、告示され、無所属新顔で元教育長の深沢肇氏（69）のほ