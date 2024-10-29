衆院選で大幅に議席を増やした国民民主党の玉木雄一郎代表。今後の政局のキーマンは、29日、自民・公明両党の連立政権に参加しないと断言しました。国民民主党・玉木代表：（自公連立政権入りは？）ありません。とにかく政策実現に全力を傾けるので、連立にすることはありません。政策ごとにいいものには協力するし、ダメなものにはダメと言っていく。衆院選の結果、与党の議席数は215議席。国会運営や政権を担う際の議席数の目安