バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、ドイツ語の腕前を明かした。イギリスメディア『Daily Mail』が報じている。現地10月28日にパリで行なわれたバロンドール受賞式で、ケインは最も優れたストライカーに贈られるゲルト・ミュラー賞に、フランス代表のキリアン・エムバペとともに輝いた。トッテナムからバイエルンに移籍した昨季は、ブンデスリーガで36ゴールを挙げて得点王を獲得。CLやイングランド