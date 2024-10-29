国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で日本女子ツアーも兼ねるTOTOジャパンクラシックは31日から4日間、滋賀県の瀬田GC北Cで開催される。29日に第1ラウンドの組み合わせが発表され、19年全英女子オープン覇者の渋野日向子は、日本ツアーメルセデスランク4位の小祝さくら、韓国の安ナリンと同組になった。今年エビアン選手権でメジャー初優勝を飾った21年大会優勝者の古江彩佳は、日本ツアーメルセデスランク1位の竹田麗央