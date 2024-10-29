ツツガムシ病の早期診断法を開発した秋田大名誉教授の須藤恒久（すとう・つねひさ）さんが２３日、敗血症のため、死去した。９８歳だった。葬儀は２７日に行った。喪主は妻、明子さん。秋田県由利本荘市出身。東北大医学部を卒業後、県立中央病院微生物検査科長などを経て、１９７１年、秋田大医学部に創設された微生物学教室の教授に就いた。７３年にツツガムシ病の研究を始め、８０年、培養した病原体を用いて、患者の血清入