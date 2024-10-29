femme fataleの頓知気さきなが28日（月）、戦慄かなのとのエモーショナルで幻想的な2ショットを公開した。【別カット3点】どの瞬間も美しい、戦慄かなのと頓知気さきなの2ショット姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューした頓知気さきな。昨年12月にはパソコン音楽クラブプロデュースによるデビューシングル『U.M.A／Himitsu』をリリースし、ソロアーティストデビューも果たすなど、多岐にわ