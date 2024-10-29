バスケットボール選手の姉がいるという、ほかほか命(@hokahokainochi)さん。その姉が母校の練習に参加することになり、終わりがけの30分だけ見学させてもらうことに。しかしそこには鬼のように怖い監督もいて…？ ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hoka