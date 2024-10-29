◆女子ゴルフ最終プロテスト第１日（２９日、茨城・大洗ＧＣ＝６６０２ヤード、パー７２、参加１０５人）第１ラウンドが行われ、土方優花、小俣柚葉、大久保柚季、都玲華、神谷桃歌、前田羚菜（れいな）の６人が７０で首位に並んだ。２２年日本女子アマ優勝の寺岡沙弥香が７１で７位につけた。２２年日本ジュニア優勝の荒木優奈、米ツアー最終予選会出場を決めている山口すず夏、昨年の日本女子アマ優勝の飯島早織は７３で