日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2024年10月21日〜27日）では、「無料ゲームチャート」1位にメジャーリーグの世界が体感できるコナミの野球ゲーム『MLB PRO SPIRIT』が初登場した。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆MLBとMLB選手会から承認を得た“本格”野球ゲーム『MLB PRO SPIRIT』は、M