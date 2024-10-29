【モデルプレス＝2024/10/29】俳優でモデルの野村康太が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演。モデルプレスでは舞台裏でインタビューを実施し、ランウェイの感想はもちろん、現在放送中のMBS／TBSドラマイズム枠『その着せ替え人形（ビスク・ドール）は恋をする』（MBS：毎週火曜深夜0時59分／TBS：深夜1時28分）についても話を聞