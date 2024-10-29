◆第４１回ブリーダーズカップクラシック・Ｇ１（現地時間１１月２日、米国・デルマー競技場・ダート２０００メートル）第４１回ブリーダーズカップクラシックに出走する１４頭の枠順が日本時間１０月２９日、決まった。ケンタッキーダービー３着のフォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は最内１番枠。昨年の当レース２着のデルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケ