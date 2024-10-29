兵庫県の斎藤元彦前知事（４６）の失職に伴う知事選（３１日告示、１１月１７日投開票）で立候補を表明していた元経済産業省官僚の中村稔氏（６２）は２９日、出馬を辞退すると発表した。中村氏は県庁で記者会見し、「知事選についての議論が核心から外れる中、政策を訴えるのは難しい」と話した。元同県加西市長の中川暢三氏（６８）も「立候補者乱立による斎藤氏再選を回避しなければならない」と述べ、出馬を見送る意向を明