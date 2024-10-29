政治団体「日本保守党」は、衆院選の比例代表で得票率が２．１％となり、公職選挙法や政党助成法で「２％以上」と定める政党要件を満たした。小選挙区１、比例代表２の計３議席を獲得。百田尚樹代表は２９日の記者会見で「非常に大きな一歩だ」と成果を強調した。要件を満たす政党は計１０党。これにより、同党は政党交付金の支給対象となる。