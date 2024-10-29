北海道・江別市の公園で全裸の男子大学生が発見され、その後、死亡した事件。警察は交際相手の女ら男女4人を逮捕しました。現場から、北海道文化放送・狐野彩人アナウンサーがお伝えします。二十歳の男子大学生・長谷知哉さんが見つかった江別市の公園。長谷さんが発見された現場のそばには、花束や飲み物が供えられています。付近の人によりますと、この遊歩道は人目に付きづらいことから、登下校する子供にもあまり近づかないよ