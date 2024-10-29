Prime Videoは、Amazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』（英題：『Like a Dragon: Yakuza』、全6話）を、240以上の国や地域で10月25日（金）より世界独占配信中。セガの大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズを基にオリジナル脚本で制作された本作。巨大歓楽街・神室町を舞台に、“堂島の龍”に憧れる主人公・桐生一馬（演：竹内涼真）をはじめとする熱き男たちの生き様と“家族”の絆の物語を、1995年と2005年の二