ＮＨＫ大阪放送局は２９日、２０２５年秋から放送する１１３作目の連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロインに、女優の高石あかりさん（２１）を起用すると発表した。高石さんが演じる松野トキは、「怪談」などで知られる明治期の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻セツ（１８６８〜１９３２年）がモデル。言葉や文化の違いに悩みながらも、心を通わせていく夫婦を描く。記者会見で、高石さんは「自分はまだ何者でもない