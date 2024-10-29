ワクチンをめぐるデマで、ついに現役の国会議員が提訴される事態になった。新型コロナウイルスのワクチンを製造販売するMeiji Seikaファルマは、このほどの衆院選で10期目の当選を果たした立憲民主党・原口一博氏を名誉棄損で提訴するという。いったい何が起こっているのか。【画像】ワクチン反対派の大規模集会で演説をする原口議員 国会議員が訴えられる異例の事態に 新たなワクチンへの「デマ」をめぐって騒動が起きて