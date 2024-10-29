「モンスターハンターワイルズ」OBT（PS Plus加入者向け）】 10月29日12時～ 実施 カプコンのプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ（モンハンワイルズ）」において決定ボタンの設定が搭載されている。 2025年2月28日の発売に先駆け、本日10月29日12時よりSIEのサブスクリプ