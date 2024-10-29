大谷翔平選手の50号本塁打のボール＝16日、米ニュージャージー州（共同）【台北共同】台湾財政部（財政省）は大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した際の本塁打ボールを台湾に持ち込む際には関税はかからないと明らかにした。中央通信社が29日伝えた。ボールは台湾企業が439万2千ドル（約6億7千万円）で落札している。財政部によると、野球ボールの関税は通常3.3〜10％だが、落札された