大阪・関西万博の救助訓練で、民間船（右）から投げ出された負傷者役の救助に向かう大阪府警の警備艇＝29日午後、大阪市の人工島・夢洲沖来春開幕の2025年大阪・関西万博を見据え、大阪府警は29日、会場となる大阪市此花区の人工島・夢洲沖で、海上保安庁や地元消防と合同で救助訓練を実施した。民間船で火災が発生し負傷者が出たとの想定で、約50人が参加した。合同訓練では、海に投げ出された負傷者を、実際に海保ヘリコプタ