破産手続きが始まった老舗AV機器メーカーの船井電機（大阪府大東市）が、破産申請時に約117億円の債務超過に陥っていたことが29日、債権者らへの取材でわかった。同社が2021年5月に出版会社に買収されて以降、関連会社などに「貸付金」として約300億円が流出し、現預金がほぼ尽きたことも東京地裁に報告されているという。船井電機=2024年10月24日午前9時58分、大阪府大東市債権者らによると、取締役会の決議を経ずに取締役が