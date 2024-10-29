人気の料理系YouTuber・武島たけしさんは、大の麻婆豆腐好きだそう。自身のチャンネル『武島たけしの極み飯』でも、麻婆レシピをいくつか公開しています。ですが、本格的な味を追究した結果、毎日食べるには胃に負担がかかると。そこで、毎日でも食べられる麻婆豆腐として考案したのが、白い麻婆豆腐こと「サバ缶豆腐」。サバの水煮缶を使い、唐辛子系の調味料を使わずに仕上げていました。唐辛子が苦手な筆者でも、これなら食べや