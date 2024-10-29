瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、雨の降っている所があります。29日夜はさらに雨の範囲が広がり、各地で本降りとなるでしょう。 30日は北から張り出す高気圧に覆われるため、天気が回復する見込みです。雨は明け方までには止んで、日中はおおむね晴れるでしょう。にわか雨の心配もなく、洗濯物の外干しにもよい日和となりそうです。30日朝の最低気温は15度から17度くらいで、内陸では29日朝より2度前後高い予