中国・京津冀地域、世界的な先進製造業クラスターが台頭25日、2024京津冀産業チェーン・サプライチェーン大会の屋外企業紹介ブースで、サービスロボットを見学する来場者。（天津＝新華社記者/趙子碩）【新華社天津10月29日】中国が京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の協同発展を目指す国家戦略を打ち出してから、2024年で10年を迎える。京津冀産業協同テーマ別作業部会がこのほど、天津市で発表した「京津冀地域の産業協同