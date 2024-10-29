講師を務めるファイナンシャルプランナー深田晶恵さん 日本銀行高松支店や香川県、四国財務局などが運営する香川県金融広報委員会が「暮らしに役立つ金融経済講演会」を11月に高松市で開催します。 委員会は金融に関する講演会を年に1回開いていて、今年は「お金がたまる家計管理術」がテーマです。講師を務めるのは、特定の金融商品などを販売しない独立系ファイナンシャルプランナー会社「生活設計塾
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