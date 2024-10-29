大和証券グループ本社が２９日の取引終了後に発表した２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は、営業収益が前年同期比２１．０％増の６８９６億８８００万円、経常利益が同４３．８％増の１１０６億２７００万円、最終利益が同４５．４％増の７７７億８５００万円だった。経常利益は連結決算開始以降で上期として過去最高となった。７～９月期では経常利益は同７８．５％増、最終利益は同８０．５