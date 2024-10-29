初防衛戦へ向けて意気込みを語るIBFバンタム級王者の西田凌佑＝29日、大阪市内のホテル国際ボクシング連盟（IBF）バンタム級王者の西田凌佑（六島）が12月15日に大阪市のHOS住吉SCで同級14位のアンチャイ・ドンスア（タイ）との初防衛戦に臨むことが29日、主催者から発表された。西田は「勝つだけではなく、内容も問われる。（パンチを）もらわずに倒す」と意気込みを語った。世界ボクシング評議会（WBC）王者の中谷潤人（M・T