山本太郎氏J-CASTニュース

医師から「死ぬ一歩手前にいたと言われた」入院した山本太郎代表が説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • れいわ新選組山本太郎代表が28日の会見で、衆院選に関して語った
  • 公示日に緊急入院した件を巡り、担当医から警告を受けたことを説明
  • 「アナフィラキシーでも人は死ぬし、その一歩手前にいた」と言われたそう
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