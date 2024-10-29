栗栽培は「儲からない農業」として知られている。そんな栗農業で成功したのが、2006年に石川・能登（輪島市）に移住した松尾和広氏がはじめた「松尾栗園」だ。だが、2024年1月1日の能登半島地震で被災した。松尾氏は能登に戻りたい思いを抱えながらも、静岡への移住を決断したという。なぜ静岡なのか。農家兼著述家の有坪民雄氏が話を聞いた――。画像提供＝松尾和広氏能登半島地震で潰れてしまった輪島市町野地区の自宅兼作業場 -