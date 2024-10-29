【ニューデリー時事】インド南部ケララ州で２９日未明（日本時間同）、ヒンズー教寺院で行われていた祭りの最中に花火が暴発する事故が起きた。地元メディアによると信者１５０人以上が負傷し、うち８人が重体に陥った。現地で撮影された動画には、爆竹音が鳴り響いた後、花火を保管していた建物から火の手が上がり、大きな爆発が起きる様子が映っていた。爆竹の火花が保管場所に燃え移ったとみられる。警察は寺院の関係者２