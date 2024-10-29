ＳＢＩインシュアランスグループ [東証Ｇ] が10月29日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比0.3％増の48.6億円とほぼ横ばい見通しと発表した。 株探ニュース