俳優高石あかり（21）が29日、大阪市のNHK大阪放送局で、次々作の25年度後期連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン決定会見に出席した。会見は高石の人柄がにじんだものとなった。異例の生中継でのヒロイン発表となった高石は、朝ドラヒロインオーディション3回目のチャレンジで、歴代3番目となる2892人の応募者の中から選ばれた。子供の頃から朝ドラヒロインにあこがれてきただけに、登場するなり涙を流して喜んだ。本人は涙もろ