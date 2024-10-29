【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00 予想-20.4前回-21.2 【米国】 卸売在庫（速報値）（9月）21:30 予想0.0%前回0.1%（前月比) 住宅価格指数（8月）22:00 予想0.3%前回0.1%（前月比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00 予想4.85%前回5.92%（前年比) JOLTS求人件数（9月）23:00 予想793.0万人前回804.0万人 コンファレンス