サイバートラスト [東証Ｇ] が10月29日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比30.5％増の5.5億円に拡大し、通期計画の13億円に対する進捗率は5年平均の36.8％を上回る42.8％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.1％増の7.4億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績