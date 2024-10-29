中国重慶市、火鍋産業博覧会を開催産業発展推進第9回中国（重慶）国際火鍋産業博覧会で火鍋を楽しむ市民。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶10月29日】中国重慶国際博覧センターで25日から3日間の日程で、第9回中国（重慶）国際火鍋（中国風寄せ鍋）産業博覧会が開かれた。展示面積は約12万平方メートル、世界から2千社余りの企業が出展、6万品目以上を展示した。全火鍋産業チェーンの資源を統合し、30回以上の交流イベントや