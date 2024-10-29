トラース・オン・プロダクトはこの日の取引終了後、２５年１月期単独業績予想について売上高を４億８００万円から４億１０００万円（前期比３２．３％増）へ、営業損益を１１００万円の赤字から一転４００万円の黒字（前期６９００万円の赤字）へ上方修正すると発表した。 ＳＴＢ（セットトップボックス）とサーバー案件の受注が想定を上回り、システム開発案件の受注が堅調に推移する見通しのため。コス