［東京２９日ロイター］ - 日野自動車は２９日、北米向けエンジンの認証問題に関連して２０２４年４─９月期決算に特別損失２３００億円を計上したと発表した。２５年３月期の連結業績予想は２２００億円の最終赤字（前年は１７０億円の黒字）に転落する見込み。中間期、期末とも無配とする。北米向けエンジンの認証問題を巡り、米当局との和解に伴う費用とカナダでの訴訟の和解金について、現時点で合理的に見積もり可能と判